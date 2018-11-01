Забуксовал "нормандский формат": эксперт назвал причины визита Меркель в Украину

"Визит на высшем уровне планировался достаточно давно: кажется, еще до последних немецких выборов такие планы были, они обсуждались. Теперь время визита наступило. Сам визит не является чем-то определяющим, в каком будут какие-то откровения", - сказал собеседник агентства.

Он уверен - после многих лет общения Порошенко и канцлер не скажут друг другу чего-то нового.

"Если, скажем, телефонные разговоры Порошенко с Трампом мы рассматриваем как нечто очень эксклюзивное - о каждом из них мы знаем и пишем, анализируем, то за последние 1,5 года не помню сообщений о телефонных разговорах Порошенко и Меркель. Почему? Потому что они происходят с периодичностью примерно раз в неделю", - отметил эксперт.

Он добавил, что Порошенко и Меркель разговаривают регулярно, хорошо знают позиции друг друга, характер друг друга и проблемы.

"Порошенко знает, что Меркель может сделать, чего она сделать не может в силу определенных обстоятельств Германии. Тот самый "Северный поток-2": Меркель не может пойти против воли немецкого бизнеса, который решил, что ему "Северный поток-2" нужен", - рассказал Чорновил.

В свою очередь Меркель знает проблемы украинского президента, знает, где он не может переступить черту, хотя, возможно, был бы согласен это сделать.

Поэтому вопрос самого визита, по мнению эксперта, является скорее формальностью: как правило, во время таких визитов происходит подписание определенных соглашений.

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В то же время, подчеркнул Чорновил, визит все равно содержит эксклюзивный характер, который трудно заменить телефонным разговором.

"Вполне возможно, что готовится подписание некоторых соглашений, но и приезжают определенные чиновники, группы бизнесменов, определенное количество журналистов, делаются определенные заявления", - отметил он.

"Остается вопрос: почему именно сейчас? Во-первых, у нас затормозился, забуксовал "нормандский формат", и Меркель как человек, который чувствует свою определенную ответственность за то, что происходит, хочет каким-то образом его расшевелить. Визит, заявления во время персонального визита, договоренности о будущих встречах в Париже, согласование позиций по "парижским встречам" и общему поведению и т.д. могут дать старт для расшевеления "нормандского формата", - отметил эксперт.

Он считает, что для Меркель это принципиально, потому что Россия начала переходить все границы своими действиями в Азовском море, что уже не воспринимается как мероприятия против Украины - они воспринимаются как вызов международному праву.

Отметим, в Европе ранее уже выражали обеспокоенность относительно ситуации, возникшей в Азовском море из-за действий РФ.

В то же время собеседник УНН сравнил поведение РФ со сбитием малазийского Boeing на Донбассе в 2014 году.

"Никто не мог предположить, что могут во время какого-либо локального конфликта сбивать гражданские самолеты. Россия - первая страна в мире, которая разрушила уверенность, что гражданские самолеты могут быть атакованы только террористами, а не армией государств. Сейчас Россия первой создала прецедент возможности блокировки морского гражданского и коммерческого пароходства. Россия создает прецедент, который может создать угрозу для всего мира, и Меркель хочет это обсуждать. Она хочет иметь согласованную позицию с Украиной, которая будет задекларирована, вербализована. Это можно сделать не в телефонном разговоре, а в брифинге, в заявлении во время встречи", - подчеркнул он.

Еще одной причиной визита немецкого лидера Чорновил считает негласное проявление поддержки действующему президенту во время предвыборной кампании.

"Меркель - одна из немногих западных лидеров, которые не просто определились с тем, с кем готовы работать в Украине, а которая это откровенно и демонстрирует. Если, скажем, Макрон избегает заявлений по этому поводу, Трамп вообще делает вид, что не знает (или на самом деле не знает), что в Украине будут какие-то выборы, то Меркель это достаточно четко показывает... Порошенко она реально поддерживает. Это, кроме всего прочего, является жестом определенной поддержки на ранней стадии входа в президентскую кампанию", - подытожил эксперт.

Напомним, сама Ангела Меркель планирует покинуть пост канцлера Германии после того, как ее срок на этом посту завершится в 2021 году.

Добавим, название "нормандского формата" происходит от встречи глав четырех государств, - Украины, Германии, Франции, России - которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии. В этом формате обсуждаются вопросы по решению конфликта на востоке Украины.