Меркель залишить посаду канцлера Німеччини у 2021 році - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ангела Меркель не буде домагатися переобрання на посаду канцлера Німеччини після того, як її термін на цій посаді завершиться у 2021 році. Про це вона повідомила членам своєї партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), передає УНН з посиланням на The Independent.
Повідомлення надійшло на фоні зустрічі канцлера ФРН з керівництвом ХДС на тлі рекордно малих показників на виборах до парламенту федеральної землі Гессен.
Так, "Християнсько-демократичний союз" канцлера Німеччини переміг на виборах до парламенту федеральної землі Гессен, набравши 27% голосів, що на 11,3% менше, ніж на минулих виборах.
Крім того, як повідомляв УНН, канцлерка планує піти з посади голови своєї партії "Християнсько-демократичний союз".
Меркель була лідером своєї партії з 2000 року та була обрана на посаду канцлера у 2005 році. Якщо вона завершить своє перебування на посаді в 2021 році, вона стане канцлером з другим за тривалістю терміном на цій посаді в історії Німеччини.