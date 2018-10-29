Меркель залишить посаду канцлера Німеччини у 2021 році - ЗМІ

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ангела Меркель не буде домагатися переобрання на посаду канцлера Німеччини після того, як її термін на цій посаді завершиться у 2021 році. Про це вона повідомила членам своєї партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), передає УНН з посиланням на The Independent.