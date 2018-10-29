Меркель оставит пост канцлера Германии в 2021 году - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Ангела Меркель не будет добиваться переизбрания на пост канцлера Германии после того, как ее срок на этом посту завершится в 2021 году. Об этом она сообщила членам своей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), передает УНН со ссылкой на The Independent.
Сообщение поступило в то время, как канцлер ФРГ проводила встречу с руководством ХДС на фоне рекордно малых показателей на выборах в парламент федеральной земли Гессен.
Так, "Христианско-демократический союз" канцлера Германии победил на выборах в парламент федеральной земли Гессен, набрав 27% голосов, на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах.
Кроме того, как сообщал УНН, канцлер планирует уйти с поста председателя своей партии "Христианско-демократический союз".
Меркель была лидером своей партии с 2000 года и была избрана на пост канцлера в 2005 году. Если она завершит свое пребывание на посту в 2021 году, она станет канцлером со вторым по продолжительности сроком на этой должности в истории Германии.