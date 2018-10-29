Меркель йде з посади голови ХДС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Німецький канцлер Ангела Меркель планує звільнитися з посади голови своєї партії "Християнсько-демократичний союз". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, передає УНН.
"Німецький канцлер Ангела Меркель звільниться з посади голови своєї партії "Християнсько-демократичний союз" майже через два десятиліття (керівництва – ред.)", - зазначає видання з посиланням на своє джерело, близьке до справ партії.
При цьому ресурс зазначив, що курс євро впав незабаром після оприлюднення цієї новини.
Варто зазначити, що Ангела Меркель очолює партію з 2000 року.
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Нагадаємо, "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) канцлера Німеччини Ангели Меркель перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Гессен, набравши 27% голосів, що на 11,3% менше, ніж на минулих виборах. Такі дані попереднього підрахунку голосів, представлені в понеділок телеканалом ARD.
Раніше УНН повідомляв, що рейтинг правлячого у Німеччині блоку християнських партій впав до найнижчого показника в його історії. Про це свідчать результати соціологічного опитування Sonntagstrend, підготовленого інститутом Emnid.