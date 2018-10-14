Рейтинг партії Меркель впав до рекордно низького рівня

Як повідомляє видання, якби вибори в бундестаг відбулися зараз, то за партію канцлера ФРН Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) і її партнера - баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) - проголосували б 26 відсотків опитаних виборців. Це на один процентний пункт менше у порівнянні з показником попереднього тижня.

Друге місце рейтингу тепер ділять Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка також є у "великої коаліції" з блоком ХДС / ХСС, і "Союз-90" / "Зелені". Обидві партії підтримують по 17 відсотків виборців. При цьому показник соціал-демократів у порівнянні з минулим тижнем залишився незмінним, а рейтинг "зелених" виріс на один процентний пункт, що стало їх кращим показником за минулі сім років.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДН) втратила один процентний пункт, її підтримують 15 відсотків виборців. Рейтинг Лівої партії виріс на один процентний пункт до 11 відсотків. Показник Вільної демократичної партії (ВДП) залишився незмінним - 9 відсотків. Решта партій набрали в сумі близько п'яти відсотків голосів респондентів.

Нагадаємо, наприкінці вересня, Правопопулістська антиемігрантська партія євроскептиків “Альтернатива для Німеччини” (AfD) у загально німецькому рейтингу популярності обійшла Соціал-демократичну партію Німеччини і вийшла на друге місце.