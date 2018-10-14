Рейтинг партии Меркель упал до рекордно низкого уровня

Как сообщает издание, если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, то за партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнера - баварский Христианско-социальный союз (ХСС) - проголосовали бы 26 процентов опрошенных избирателей. Это на один процентный пункт меньше по сравнению с показателем предыдущей недели.

Второе место рейтинга теперь делят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая также находится в "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС и "Союз-90"/"Зеленые". Обе партии поддерживают по 17 процентов избирателей. При этом показатель социал-демократов по сравнению с прошлой неделей остался неизменным, а рейтинг "зеленых" вырос на один процентный пункт, что стало их лучшим показателем за прошедшие семь лет.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АДН) потеряла один процентный пункт, ее поддерживают 15 процентов избирателей. Рейтинг Левой партии вырос на один процентный пункт до 11 процентов. Показатель Свободной демократической партии (СвДП) остался неизменным - 9 процентов. Остальные партии набрали в сумме около пяти процентов голосов респондентов.

В конце сентября, правопопулистского антиэмигрантская партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (AfD) в обще немецком рейтинге популярности обошла Социал-демократическую партию Германии и вышла на второе место.