Меркель уходит с поста председателя ХДС - СМИ

"Немецкий канцлер Ангела Меркель освободится от должности председателя своей партии "Христианско-демократический союз" почти через два десятилетия (руководства - ред.)", - отмечает издание со ссылкой на свой источник, близкий к делам партии.



При этом ресурс отметил, что курс евро упал вскоре после обнародования этой новости.



Стоит отметить, что Ангела Меркель возглавляет партию с 2000 года.



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Напомним, "Христианско-демократический союз" (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гессен, набрав 27% голосов, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах. Такие данные предварительного подсчета голосов, представленные в понедельник телеканалом ARD.



Ранее УНН сообщал, что рейтинг правящего в Германии блока христианских партий упал до самого низкого показателя в его истории. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Sonntagstrend, подготовленного институтом Emnid.



