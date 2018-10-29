Меркель уходит с поста председателя ХДС - СМИ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15392 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109268 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117335 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155914 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148519 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138431 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129174 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174323 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Меркель уходит с поста председателя ХДС - СМИ

Меркель уходит с поста председателя ХДС - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10262 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Немецкий канцлер Ангела Меркель планирует уволиться с должности председателя своей партии "Христианско-демократический союз". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

"Немецкий канцлер Ангела Меркель освободится от должности председателя своей партии "Христианско-демократический союз" почти через два десятилетия (руководства - ред.)", - отмечает издание со ссылкой на свой источник, близкий к делам партии.

При этом ресурс отметил, что курс евро упал вскоре после обнародования этой новости.

Стоит отметить, что Ангела Меркель возглавляет партию с 2000 года.

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Напомним, "Христианско-демократический союз" (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гессен, набрав 27% голосов, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах. Такие данные предварительного подсчета голосов, представленные в понедельник телеканалом ARD.

Ранее УНН сообщал, что рейтинг правящего в Германии блока христианских партий упал до самого низкого показателя в его истории. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Sonntagstrend, подготовленного институтом Emnid.

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