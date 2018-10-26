Стала відома дата візиту Меркель до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 1 листопада відвідає Київ, Україну. Про це у п'ятницю, 26 жовтня, повідомив німецький уряд, передає УНН з посиланням на DW.
"Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 1 листопада відвідає Київ", - сказано в повідомлені.
Як раніше стало відомо УНН, під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну піднімуть питання наступних санкцій щодо РФ.
За словами Президента України, цей візит є яскравим свідченням ставлення німецьких партнерів до взаємовигідного партнерства з Україною.
Раніше УНН повідомляв, що Ангела Меркель здійснить візит в Україну восени.
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Нагадаємо, під час зустрічі 18 серпня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили Україну.