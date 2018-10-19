Під час візиту Меркель в Україну обговорять наступні санкцій проти РФ - Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну піднімуть питання наступних санкцій щодо РФ. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає УНН.
“Відбудеться незабаром візит (в Україну — ред. УНН) Ангели Меркель під час якого буде обговорення наступних санкцій щодо Російської Федерації”, — заявив Тука.
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Як раніше інформував УНН, 18 жовтня на семінарі в Атлантичній раді у Вашингтоні спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що американська адміністрація планує посилювати односторонні санкції щодо Росії, пов’язані з конфліктом на Донбасі, кожні кілька місяців.