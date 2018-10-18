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США готові посилювати санкції проти Росії кожні місяць-два - Волкер

США готові посилювати санкції проти Росії кожні місяць-два - Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Американська адміністрація планує посилювати односторонні санкції щодо Росії, пов'язані з конфліктом на Донбасі, кожні кілька місяців. З такою заявою виступив на семінарі в Атлантичній раді у Вашингтоні спецпредставник США по Україні Курт Волкер, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ви побачите вступ в силу додаткових санкцій кожен місяць або два або близько того, як ми вже (таке) бачили (в минулому)", - сказав Волкер.

Схожим чином, додав він, ми працюємо з європейськими союзниками, і європейці теж зберігають (власні) санкції в силі.

"Мені здається, для Росії це, ймовірно, стало сюрпризом", - додав Волкер.

За його словами, ЄС продемонстрував силу і "велику стійкість" в збереженні санкцій в силі.

"За моєю оцінкою, шанси на зміну ними (владою Росії) своєї позиції в даний час нижчі, ніж навіть рік тому. Мені здається, Росія по суті прийняла рішення перечекати українські вибори, подивитися, що станеться, можливо, з'являться нові сприятливі можливості, щоб добитися більш сприятливої для Росії позиції", - заявив дипломат.

За його твердженням, в українців "немає ніяких ілюзій" щодо відновлення силою контролю над втраченою територією.

"Така спроба стала б для України катастрофою", - додав Волкер.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер в Брюсселі прокоментував зустріч помічника президента РФ Владислава Суркова з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, вказавши, що обговорення питання зарплат на окупованих територіях є показником їх російського контролю.

Українські Національні Новини

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