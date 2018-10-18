США готовы ужесточать санкции против России каждые месяц-два - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Американская администрация планирует ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе, каждые несколько месяцев. С таким заявлением выступил на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того, как мы уже (такое) видели (в прошлом)”, — сказал Волкер.
Схожим образом, добавил он, мы работаем с европейскими союзниками, и европейцы тоже сохраняют (собственные) санкции в силе.
“Мне кажется, для России это, вероятно, стало сюрпризом”, — добавил Волкер.
По его словам, ЕС продемонстрировал силу и “огромную устойчивость” в сохранении санкций в силе.
“По моей оценке, шансы на изменение ими (властями России) своей позиции в настоящее время ниже, чем даже год назад. Мне кажется, Россия по существу приняла решение переждать украинские выборы, посмотреть, что произойдет, возможно, появятся новые благоприятные возможности, чтобы добиться более благоприятной для России позиции”, — заявил дипломат.
По его утверждению, у украинцев “нет никаких иллюзий” в отношении восстановления силой контроля над потерянной территорией.
“Такая попытка стала бы для Украины катастрофой”, — добавил Волкер.
Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Брюсселе прокомментировал встречу помощника президента РФ Владислава Суркова с главарем “ДНР” Денисом Пушилиним, указав, что обсуждение вопроса зарплат на оккупированных территориях является показателем их российского контроля.