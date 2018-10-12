Волкер прокомментировал встречу Суркова и Пушилина

"Это интересно, потому что Россия отрицает любую ответственность за все это. Но мы все знаем, что реальность противоположна, и это соответствует именно такой реальности. Россия контролирует зарплаты своих сотрудников на Донбассе. Поэтому они говорят, что могут поднять или понизить их. Это показатель контроля. Точно так же и в военном аспекте", - сказал Волкер на просьбу прокомментировать встречу Суркова и Пушилина.

По словам спецпредставителя, в реальности ситуация для местных жителей на востоке Украины становится все тяжелее - более 10 тысяч человек убиты, более миллиона были вынуждены переселиться, нет свободы передвижения.

"Там мины, там разрушается экономика, продовольственная незащищенность, распространение болезней, угрозы водоснабжения, серьезная деградация окружающей среды. Это кошмар для людей, которые живут там. Россия говорит, что заботится об этих людях. Если бы это было так, они бы ушли оттуда, чтобы эти люди вернулись к нормальной жизни, а минские договоренности можно было реализовать", - подчеркнул он.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в Москве с главарем "ДНР" Денисом Пушилиним, где пообещал последнему повышения зарплаты на подконтрольной "ДНР" территории.

Напомним, Волкер заявил, что Россия на 100% контролирует силы боевиков на востоке Украины.