Волкер прокоментував зустріч Суркова і Пушиліна

"Це цікаво, тому що Росія заперечує будь-яку відповідальність за все це. Але ми всі знаємо, що реальність протилежна, і це відповідає саме такій реальності. Росія контролює зарплати своїх робітників на Донбасі. Тому вони кажуть, що можуть підняти або опустити їх. Це показник контролю. Точно так само і в військовому аспекті", - відповів Волкер на прохання прокоментувати зустріч Суркова і Пушиліна.

За словами спецпредставника, у реальності ситуація для місцевих жителів на сході України стає все важчою - більше 10 тисяч людей вбито, понад мільйон змушені були переселитися, немає свободи пересування.

"Там міни, там руйнується економіка, продовольча незахищеність, поширення хвороб, загрози водопостачання, серйозна деградація навколишнього середовища. Це кошмар для людей, які живуть там. Росія каже, що дбає про цих людей. Якби це було так, вони б пішли звідти, щоб ці люди повернулися до нормального життя, а мінські домовленості можна було реалізувати", - наголосив він.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що помічник президента РФ Владислав Сурков зустрівся в Москві з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, де пообіцяв останньому підвищення зарплати на підконтрольній "ДНР" території.

Нагадаємо, Волкер заявив, що Росія на 100% контролює сили бойовиків на сході України.