Росія на 100% контролює сили бойовиків на сході України – Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Росія на 100% контролює сили збройних формувань на сході України. Про це Спецпредставник США з питань України Курт Волкер розповів в інтерв’ю виданню "Настоящее Время" в Брюсселі, передає УНН.
Волкер не зміг прямо відповісти про те, скільки, на його думку, російських військових знаходяться на території України.
"Найважливіше - це те, що Росія на 100% контролює ці сили і командує ними. Тепер ці сили змішані. Є там звичайні російські війська - як в підрозділах, так і в командній структурі. Але є ще і велика кількість найнятих військових-контрактників, яким платить Росія", - сказав Волкер.
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За його словами, в лавах бойовиків на Донбасі є ті, хто родом з Росії, є місцеві, є люди з інших країн - контрактники, яких контролює Росія.
"Це, по суті, конфлікт, який продовжує Росія", - додав спецпредставник.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати відкидають ідею щодо проведення референдуму на Донбасі. Про це заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.