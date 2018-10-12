Росія на 100% контролює сили бойовиків на сході України – Волкер

Волкер не зміг прямо відповісти про те, скільки, на його думку, російських військових знаходяться на території України.



"Найважливіше - це те, що Росія на 100% контролює ці сили і командує ними. Тепер ці сили змішані. Є там звичайні російські війська - як в підрозділах, так і в командній структурі. Але є ще і велика кількість найнятих військових-контрактників, яким платить Росія", - сказав Волкер.



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За його словами, в лавах бойовиків на Донбасі є ті, хто родом з Росії, є місцеві, є люди з інших країн - контрактники, яких контролює Росія.



"Це, по суті, конфлікт, який продовжує Росія", - додав спецпредставник.



Як повідомляв УНН, Сполучені Штати відкидають ідею щодо проведення референдуму на Донбасі. Про це заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.