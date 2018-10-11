Волкер висловився щодо ідеї про референдум на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сполучені Штати відкидають ідею щодо проведення референдуму на Донбасі. Про це заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу, передає УНН.
"США відкидають ідею щодо референдуму. Вона суперечить Конституції України і мінським домовленостям", - заявив Волкер.
Крім того, він привітав продовження дії Верховною Радою особливого порядку самоврядування в окремих районах на Донбасі, назвавши його важливим сигналом.
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Спецпредставник США також заявив, що наразі немає планів щодо проведення нової зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.
"Що стосується мого колеги Суркова, у нас наразі не запланована наступна зустріч", - відзначив Волкер.
Нагадаємо, питання референдуму на Донбасі обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.