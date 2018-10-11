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Волкер висловився щодо ідеї про референдум на Донбасі

Волкер висловився щодо ідеї про референдум на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сполучені Штати відкидають ідею щодо проведення референдуму на Донбасі. Про це заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу, передає УНН.

"США відкидають ідею щодо референдуму. Вона суперечить Конституції України і мінським домовленостям", - заявив Волкер.

Крім того, він привітав продовження дії Верховною Радою особливого порядку самоврядування в окремих районах на Донбасі, назвавши його важливим сигналом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для проведення виборів на Донбасі потрібно шість місяців миру – Волкер

Спецпредставник США також заявив, що наразі немає планів щодо проведення нової зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

"Що стосується мого колеги Суркова, у нас наразі не запланована наступна зустріч", - відзначив Волкер.

Нагадаємо, питання референдуму на Донбасі обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.

Українські Національні Новини

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