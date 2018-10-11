Волкер высказался относительно идеи о референдуме на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Соединенные Штаты отвергают идею о проведении референдума на Донбассе. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время телефонного брифинга, передает УНН.
"США отвергают идею о референдуме. Она противоречит Конституции Украины и минским договоренностям", - заявил Волкер.
Кроме того, он поздравил продление действия Верховной Радой особого порядка местного самоуправления в отдельных районах на Донбассе, назвав его важным сигналом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для проведения выборов на Донбассе нужно шесть месяцев мира - Волкер
Спецпредставитель США также заявил, что пока нет планов по проведению новой встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"Что касается моего коллеги Суркова, у нас пока не запланирована следующая встреча", - отметил Волкер.
Напомним, вопрос референдума на Донбассе обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.