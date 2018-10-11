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7 марта, 19:45 • 164873 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Волкер высказался относительно идеи о референдуме на Донбассе

Волкер высказался относительно идеи о референдуме на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8767 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Соединенные Штаты отвергают идею о проведении референдума на Донбассе. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время телефонного брифинга, передает УНН.

"США отвергают идею о референдуме. Она противоречит Конституции Украины и минским договоренностям", - заявил Волкер.

Кроме того, он поздравил продление действия Верховной Радой особого порядка местного самоуправления в отдельных районах на Донбассе, назвав его важным сигналом.

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Спецпредставитель США также заявил, что пока нет планов по проведению новой встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Что касается моего коллеги Суркова, у нас пока не запланирована следующая встреча", - отметил Волкер.

Напомним, вопрос референдума на Донбассе обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

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