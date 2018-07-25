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Помічник Путіна підтвердив обговорення референдуму на Донбасі з Трампом

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Питання референдуму на Донбасі справді обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков в інтерв'ю російському виданню "Известия", передає УНН.

"Ця пропозиція обговорювалася, поки реакції немає", - заявив Ушаков.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.

У Білому домі заявили, що адміністрація Дональда Трампа "не розглядає підтримки" заклику президента РФ Володимира Путіна щодо референдуму на сході України.

Україна звернулася до США з проханням надати офіційне роз'яснення ймовірної пропозиції президента Росії Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу про проведення референдуму на Донбасі.

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