Помічник Путіна підтвердив обговорення референдуму на Донбасі з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Питання референдуму на Донбасі справді обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков в інтерв'ю російському виданню "Известия", передає УНН.
"Ця пропозиція обговорювалася, поки реакції немає", - заявив Ушаков.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.
У Білому домі заявили, що адміністрація Дональда Трампа "не розглядає підтримки" заклику президента РФ Володимира Путіна щодо референдуму на сході України.
Україна звернулася до США з проханням надати офіційне роз'яснення ймовірної пропозиції президента Росії Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу про проведення референдуму на Донбасі.