У Білому домі заявили, що не підтримують ініціативу Путіна про референдум на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Білому домі заявили, що адміністрація Дональда Трампа "не розглядає підтримку" заклику президента РФ Володимира Путіна до референдуму на сході України, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як пише видання, в Білому домі відзначили, що підписаний в Мінську мирний договір за 2015 рік не включає в себе будь-який варіант референдуму, а референдум в частині України, яка не перебуває під контролем уряду, не має легітимності.
Раніше в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби Європейського союзу Майї Косьянчич було відзначено, що Євросоюз не буде коментувати повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін нібито запропонував американському лідеру Дональду Трампу розглянути ідею референдуму щодо Донбасу, не виключивши можливості опцій врегулювання ситуації на сході України.
Раніше сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.
Нагадаємо, Україна звернулася до США з проханням надати офіційне роз'яснення ймовірної пропозиції Президента Росії Володимира Путіна Президенту США Дональду Трампу про проведення референдуму на Донбасі.