Bloomberg: Путін запропонував Трампу провести референдум в Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін на закритій частині наради з послами в МЗС 19 липня повідомив, що запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум в невизнаних “ДНР” і “ЛНР”, повідомляє Bloomberg з посиланням на двох учасників наради, передає УНН.
За даними агентства, Путін дав час Трампу обміркувати цей план, перш ніж повідомляти про нього публічно.
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков коментувати питання відмовився, зазначивши лише, що по Донбасу “обговорювалися деякі нові ідеї”, які “будуть опрацьовуватися”.
“У той час як Путін представляє пропозицію по Україні як знак того, що він хоче привести чотирирічний криза до кінця, (Трампу) буде важко продати референдум Україні та її прихильникам в Європі”, — повідомляє агентство.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп доручив своєму помічникові із національної безпеки Джону Болтону направити запрошення російському лідеру Володимиру Путіну відвідати восени Вашингтон.