Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИД 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных “ДНР” и “ЛНР”, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания, передает УНН.
По данным агентства, Путин дал время Трампу обдумать этот план, прежде чем сообщать о нем публично.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать вопрос отказался, отметив лишь, что по Донбассу “обсуждались некоторые новые идеи”, которые “будут прорабатываться”.
“В то время как Путин представляет предложение по Украине как знак того, что он хочет привести четырехлетний кризис к концу, (Трампу) будет тяжело продать референдум Украине и ее сторонникам в Европе”, — сообщает агентство.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить осенью Вашингтон.