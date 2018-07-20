В ЕС не будут комментировать информацию о референдуме на Донбассе

"Мы не комментируем сообщения в СМИ. ​​Евросоюз остается приверженцем полного выполнения минских соглашений и стремится к устойчивому политическому решению конфликта на востоке Украины, которое конечно же должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала Косьянчич.

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.

Напомним, Украина обратилась к США с просьбой предоставить официальное разъяснение вероятного предложения Президента России Владимира Путина Президенту США Дональду Трампу о проведении референдума на Донбассе.