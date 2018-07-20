Україна звернулась до США за роз’ясненнями щодо інформації про референдум на Донбасі

"Українська сторона офіційно звернулася до наших американських партнерів з проханням надати інформацію, про які такі "нові ідеї щодо України", про які заявив в своєму інтерв‘ю Путін, йшлося на зустрічі в Гельсінкі, й чи йшлося взагалі", - повідомила Геращенко.



Також Геращенко розказала, за яких умов можуть відбутися будь-які вибори на Донбасі.



"В мінських угодах, до речі, немає ніякого референдуму, а є МІСЦЕВІ, регіональні вибори, які мають проходити за українським законодавством, під егідою міжнародних організацій, зокрема БДІПЛ/ОБСЄ. Після демілітаризації регіону, роззброєння бойовиків, а не під дулами автоматів і під наглядом фсбшників і "зелених чєловєчків" з перешитими шевронами. У виборах будуть брати участь ВПО, бо це вони, а не маріонетки Кремля, є голосом Донбасу", - заявила вона.



Нагадаємо, видання Bloonberg з посиланням на джерела повідомило, що Путін на закритій частині наради з послами в МЗС 19 липня повідомив, що запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум в невизнаних “ДНР” і “ЛНР”.



