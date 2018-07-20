Украина обратилась к США за разъяснениями относительно информации о референдуме на Донбассе

"Украинская сторона официально обратилась к нашим американским партнерам с просьбой предоставить информацию, о каких таких "новых идеях относительно Украины", о которых заявил в своем интервью Путин, шла речь на встрече в Хельсинки, и шла ли речь вообще", - сообщила Геращенко.



Также Геращенко рассказала, при каких условиях могут произойти любые выборы на Донбассе.



"В минских соглашениях, кстати, нет никакого референдума, а есть местные, региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству, под эгидой международных организаций, в частности БДИПЧ/ ОБСЕ. После демилитаризации региона, разоружение боевиков, а не под дулами автоматов и под наблюдением ФСБшников и "зеленых человечков" с перешитыми шевронами. В выборах будут участвовать ВПЛ, потому что это они, а не марионетки Кремля, является голосом Донбасса", - заявила она.



Напомним, издание Bloonberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин на закрытой части совещания с послами в МИД 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных "ДНР" и "ЛНР".



