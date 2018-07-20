У ЄС не будуть коментувати інформацію щодо референдуму на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Євросоюз не буде коментувати повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін нібито запропонував американському лідеру Дональду Трампу розглянути ідею референдуму щодо Донбасу, не виключивши можливості опцій врегулювання ситуації на сході України. Про це йдеться заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби Європейського союзу Майї Косьянчич, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"Ми не коментуємо повідомлення у пресі. Євросоюз відданий повному виконанню мінських угод і прагне стійкого політичного рішення конфлікту на сході України, яке звісно ж має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України", - сказала Косьянчич.
Раніше сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.
Нагадаємо, Україна звернулась до США з проханням надати офіційне роз’яснення ймовірної пропозиції Президента Росії Володимира Путіна Президентові США Дональдові Трампу щодо проведення референдуму на Донбасі.