В Белом доме заявили, что не поддерживают инициативу Путина о референдуме на Донбассе

Как пишет издание, в Белом доме отметили, что подписанный в Минске мирный договор за 2015 год не включает в себя какой-либо вариант референдума, а референдум в части Украины, которая не находится под контролем правительства, не имеет легитимности.

Ранее в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза Майи Косьянчич было отмечено, что Евросоюз не будет комментировать сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума относительно Донбасса, не исключив возможности опций урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.

Напомним, Украина обратилась к США с просьбой предоставить официальное разъяснение вероятного предложения Президента России Владимира Путина Президенту США Дональду Трампу о проведении референдума на Донбассе.