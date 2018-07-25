Помощник Путина подтвердил обсуждение референдума на Донбассе с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Вопрос референдума на Донбассе на самом деле обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью российскому изданию "Известия", передает УНН.
"Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", - заявил Ушаков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.
В Белом доме заявили, что администрация Дональда Трампа "не рассматривает поддержку" призыва президента РФ Владимира Путина к референдуму на востоке Украины.
Украина обратилась к США с просьбой предоставить официальное разъяснение вероятного предложения президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу о проведении референдума на Донбассе.