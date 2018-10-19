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Прем'єр Італії запропонував, щоб санкції проти РФ були тимчасовими

Прем'єр Італії запропонував, щоб санкції проти РФ були тимчасовими

Київ • УНН

 • 10251 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважає, що санкції Євросоюзу проти Росії мають бути тимчасовим засобом, повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Вони не є остаточним рішенням. Санкції - це засіб. Тому, на нашу думку, це має бути тимчасовим", - сказав Конте.

Водночас він визнав, що Італія самостійно не може реформувати систему санкцій ЄС.

"Але ми повинні відкрити діалог з Росією, оскільки ми вважаємо, що Росія є важливим гравцем у багатьох географічних кризах. Тому дуже важливо мати Росію за столом та вести діалог з президентом (Росії Володимиром - ред.) Путіним для вирішення найважливіших криз у всьому світі", - сказав Конте.

На початку цього тижня міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили механізм запровадження санкцій за застосування хімічної зброї, який відкриває шлях до конкретних санкцій за отруєння екс-розвідника Скрипаля у Солсбері.

"Що стосується справи Скрипаля, то я попросив докази прем'єр-міністерки Терези Мей. Якщо є докази, ми розглянемо рішення, яке буде прийнято", - зазначив Конте.

Наступного тижня італійський прем'єр має прибути до столиці Росії та зустрітися з Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.

Напередодні віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Москви заявив, що уряд Італії не стане підтримувати продовження санкцій ЄС щодо Росії. Він пообіцяв "зробити все", щоб припинити, або принаймні уникнути автоматизму в подовженні дії санкцій щодо Росії, які він назвав "примхою" ЄС.

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