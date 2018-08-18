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Переговори Меркель і Путіна завершилися

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Переговори президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель завершилися. Бесіда тривала три години, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

Переговори Меркель і Путіна завершилися

Перед її початком лідери повідомили представникам преси, що мають намір порушити такі питання як стан справ у Сирії, врегулювання конфлікту на сході України, ситуація навколо угоди щодо іранської ядерної програми, двосторонні теми, у тому числі проект газопроводу “Північний потік — 2”.

Зустріч у форматі робочого обіду проходила в заміській резиденції уряду ФРН для почесних гостей Мезеберг в 70 км на північ від Берліна в окрузі Оберхафель (федеральна земля Бранденбург).

Виступаючи перед журналістами до початку переговорів, канцлерка Німеччини закликала продовжити пошук шляхів вирішення конфлікту в Україні. “Основими були і залишаються Мінські угоди, хоча ми і мусимо констатувати, що до сих пір немає стабільного перемир’я”, — сказала вона. “Я сподіваюся, що до початку навчального року вдасться зробити ще одну спробу просунутися вперед у розведенні сил”, — зазначила Меркель.

“Ми також обговоримо сьогодні можливість створення місії ООН, яка могла б зробити свій внесок у примирення”, — повідомила канцлер, додавши, що “Німеччина в будь-якому випадку готова внести свій вклад у рамках “нормандського формату” в ці зусилля.

Говорячи про Україну, Меркель згадала і “Північний потік — 2”. На її думку, при реалізації цього проекту Україна повинна зберегти свою роль країни, яка здійснює транзит російського газу до Європи.

На це Путін в черговий раз запевнив Меркель у тому, що “Північний потік — 2” не закриває можливості транзиту газу через Україну. “Головне, щоб цей український транзит, традиційний для нас, відповідав економічним вимогам, був економічним у всіх сенсах цього слова”, — додав глава російської держави.

У контексті “Північного потоку” ані Путін, ані Меркель у виступі перед журналістами не згадали США. Раніше американський сенатор Джон Баррассо вніс до Конгресу законопроект про санкції проти інвесторів російських проектів з експорту енергоносіїв. Як заявив сенатор, мета законопроекту — “допомогти союзникам по НАТО уникнути політичного примусу з боку Росії”, яка, за його словами, використовує енергетичні ресурси для геополітичних цілей.

Ще одним питанням, пов’язаним із санкціями США, стала іранська ядерна угода. “Німеччина підтримує збереження ядерної угоди, але ми спостерігаємо із занепокоєнням за діями Ірану в регіоні”, — сказала Меркель.

Канцлер ФРН відзначила, що бойові дії у Сирії пішли на спад, але зберігається складна гуманітарна ситуація. “Ми повинні, перш за все, уникнути того, щоб справа дійшла до гуманітарної катастрофи”, — сказала вона.

Нагадаємо, Путіна у Німеччині зустріли мітингом із вимогою звільнити Сенцова.

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