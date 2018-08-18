Путіна у Німеччині зустрічають мітингом з вимогою звільнити Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Мітинг із закликом звільнити в'язня Кремля Олега Сенцова проходить недалеко від замку Мезеберг під Берліном, де пізніше в суботу пройдуть переговори президента РФ Володимира Путіна та канцлера ФРН Ангели Меркель. Про це повідомляє спільнота Save Oleg Sentsov, передає УНН.
"Путіна, який приїхав зустрітися з Меркель, теж зустріли", - відзначають у спільноті в Facebook.
При цьому ТАСС уточнює, що на мітингу вимагають негайного звільнення режисера. Крім того, кілька десятків протестувальників тримають плакати з написами, що закликають звільнити політичних в'язнів в РФ.
Також на під'їзді до резиденції розгорнуті ще два пікети. "Учасники одного з них розгорнули транспаранти на підтримку розвитку дружніх відносин з Росією, а також проти залучення НАТО для розв'язання кризи в Україні. Другий пікет покликаний звернути увагу Ангели Меркель - його організували активісти, які виступають проти політики президента Азербайджану Ільхама Алієва, напередодні візиту канцлера ФРН в Баку, запланованого на 25 серпня", - пише агентство.
В цілому, ситуація в місті спокійна. Біля воріт на територію замку зібралися місцеві жителі, щоб зустріти політиків.
Володимир Путін уже прибув до Німеччини з Австрії, де взяв участь в урочистостях з нагоди весілля голови МЗС цієї країни Карін Кнайсль, відзначає агентство.