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Путина в Германии встречают митингом с требованием освободить Сенцова

Киев • УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Митинг с призывом освободить узника Кремля Олега Сенцова проходит недалеко от замка Мезеберг под Берлином, где позже в субботу пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает сообщество Save Oleg Sentsov, передает УНН.

Путина в Германии встречают митингом с требованием освободить Сенцова

"Путина, который приехал встретиться с Меркель, тоже встретили", - отмечают в сообществе в Facebook.

При этом ТАСС уточняет, что на митинге требуют немедленного освобождения режиссера. Кроме того, несколько десятков протестующих держат плакаты с надписями, призывающими освободить политических заключенных в РФ.

Также на подъезде к резиденции развернуты еще два пикета. "Участники одного из них растянули транспаранты в поддержку развития дружеских отношений с Россией, а также против привлечения НАТО для разрешения кризиса в Украине. Второй пикет призван обратить внимание Ангелы Меркель - его организовали активисты, выступающие против политики президента Азербайджана Ильхама Алиева, в преддверии визита канцлера ФРГ в Баку, намеченного на 25 августа", - пишет агентство.

В целом, обстановка в городе спокойная. У ворот на территорию замка собрались местные жители, чтобы встретить политиков. Владимир Путин уже прибыл в Германию из Австрии, где принял участие в торжествах по случаю свадьбы главы МИД этой страны Карин Кнайсль, отмечает агентство.

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