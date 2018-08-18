Переговоры Путина и Меркель завершились

Перед ее началом лидеры сообщили представителям прессы, что намерены возбудить такие вопросы как положение дел в Сирии, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуация вокруг соглашения по иранской ядерной программе, двусторонние темы, в том числе проект газопровода “Северный поток — 2”.

Встреча в формате рабочего обеда проходила в загородной резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг в 70 км к северу от Берлина в округе Оберхафель (федеральная земля Бранденбург).

Выступая перед журналистами до начала переговоров, канцлер ФРГ призвала продолжить поиск путей решения конфликта на Украине. “Основой были и остаются минские соглашения, хотя мы и должны констатировать, что до сих пор нет стабильного перемирия”, — сказала она. “Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять еще одну попытку продвинуться вперед в разведении сил”, — отметила Меркель.

“Мы также обсудим сегодня возможность создания миссии ООН, которая могла бы внести свой вклад в примирение”, — сообщила канцлер, добавив, что “Германия в любом случае готова внести свой вклад в рамках “нормандского формата” в эти усилия.

Говоря об Украине, Меркель упомянула и “Северный поток — 2”. По ее мнению, при реализации этого проекта Украина должна сохранить свою роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу.

На это Путин в очередной раз заверил Меркель в том, что “Северный поток — 2” не закрывает возможности транзита газа через Украину. “Главное, чтобы этот украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова”, — добавил глава российского государства.

В контексте “Северного потока” ни Путин, ни Меркель в выступлении перед журналистами не упомянули США. Ранее американский сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс законопроект о санкциях против инвесторов российских проектов по экспорту энергоносителей. Как заявил сенатор, цель законопроекта — “помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России”, которая, по его словам, использует энергетические ресурсы для геополитических целей.

Еще одним вопросом, связанным с санкциями США, стало иранское ядерное досье. “Германия поддерживает сохранение ядерной сделки, но мы наблюдаем с беспокойством за действиями Ирана в регионе, будь то конфликт в Йемене, программа по развитию баллистических ракет, ситуация в Сирии”, — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ отметила, что боевые действия в Сирии пошли на убыль, но сохраняется сложная гуманитарная ситуация. “Мы должны, прежде всего, избежать того, чтобы дело дошло до гуманитарной катастрофы”, — сказала она.

Напомним, Путина в Германии встретили митингом с требованием освободить Сенцова.