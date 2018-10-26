Стала известна дата визита Меркель в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев, Украину. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщило немецкое правительство, передает УНН со ссылкой на DW.
"Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев", - сказано в сообщении.
Как ранее стало известно УНН, во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину поднимут вопрос следующих санкций в отношении РФ.
По словам Президента Украины, этот визит является ярким свидетельством отношения немецких партнеров к взаимовыгодному партнерству с Украиной.
Ранее сообщал УНН, что Ангела Меркель совершит визит в Украину осенью.
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Напомним, во время встречи 18 августа президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Украины.