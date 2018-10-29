ЗМІ: партія Меркель перемагає на виборах у Гессені

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Ангели Меркель перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Гессен, набравши 27% голосів, що на 11,3% менше, ніж на минулих виборах. Такі дані попереднього підрахунку голосів, представлені в понеділок телеканалом ARD, інформує УНН.