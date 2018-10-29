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ЗМІ: партія Меркель перемагає на виборах у Гессені

ЗМІ: партія Меркель перемагає на виборах у Гессені

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Ангели Меркель перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Гессен, набравши 27% голосів, що на 11,3% менше, ніж на минулих виборах. Такі дані попереднього підрахунку голосів, представлені в понеділок телеканалом ARD, інформує УНН.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримує 19,8% голосів, втративши 10,9% у порівнянні з попередніми виборами.

“Зелені” також набирають 19,8%, “Альтернатива для Німеччини” — 13,1%. Вільна-демократична партія (ВДП) отримує 7,5%, Ліва партія (ЛП) — 6,3%.

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За даними телеканалу, на даний момент результати підраховані в усіх 55 виборчих округах Гессена.

Правом голосу в Гессені мають 4,4 млн осіб. Найбільшим містом є Франкфурт-на-Майні.

Зараз у цій федеральній землі діє уряд у складі ХДС і “зелених”, на даний момент у цій коаліції є мінімальна більшість, але воно може бути втрачено в міру підрахунку голосів. У цьому випадку їм доведеться включити у кабмін ще одну партію.

Як раніше інформував УНН, незалежний кандидат у президенти Грузії Саломе Зурабішвілі зберігає на виборах мінімальну перевагу над своїм головним опонентом — кандидатом від колишньої правлячої партії “Єдиний національний рух” Гріголом Вашадзе.

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