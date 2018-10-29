Зурабішвілі лідирує на виборах президента Грузії після обробки даних 82% дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Незалежний кандидат у президенти Грузії Саломе Зурабішвілі зберігає на виборах мінімальну перевагу над своїм головним опонентом — кандидатом від колишньої правлячої партії “Єдиний національний рух” Гріголом Вашадзе. Підрахунок голосів триває, передає УНН із посиланням на ТАРС.
На даний момент ЦВК республіки обробив бюлетені, подані на 3024 ділянках (81,62% від загального числа). Згідно з отриманими результатами, Зурабішвілі набирає 38,8% голосів, Вашадзе — 37,44%, кандидат від партії “Європейська Грузія” Давид Бакрадзе — 11,03%, за лідера Лейбористської партії Шалва Нателашвілі проголосували 3,76% виборців.
При збереженні такого розкладу республіку не пізніше 1 грудня очікує другий тур президентських виборів за участю двох кандидатів, які показали найкращі результати під час голосування у неділю.
Як раніше інформував УНН, вибори президента Грузії стартували 28 жовтня о 08:00 за місцевим часом. На посаду президента Грузії претендують 25 кандидатів. Це останні вибори шляхом прямого голосування. Через 6 років главу держави обиратимуть 300 делегатів. Порогу явки немає.