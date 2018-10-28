Голова парламенту Грузії не виключив можливості другого туру президентських виборів

“Дані свідчать про те, що Зурабішвілі трохи не вистачає голосів виборців для здобуття перемоги у першому турі, тому має бути другий тур за участю Зурабішвілі та Вашадзе”, — зазначив Кобахідзе.

Пояснюючи різницю в даних екзит-полу грузинської компанії “Псіхопроект” із попередніми даними із тисячі виборчих дільниць, він сказав, що “частина виборців після голосування не бажає брати участь в опитуванні екзитполів, що не дозволяє показати дуже точну картину, що призводить до певних розбіжностей у даних екзитполів і виборчих дільниць”, — зазначив Кобахідзе.

За даними екзит-полу грузинської компанії “Псіхопроект”, проведеного на замовлення ГМ, Зурабішвілі набирає 52,3% голосів виборців, Вашадзе — 28,1%. Замикає трійку Давид Бакрадзе з 9,2%. Компанія Edison Research наводить інші дані — Зурабішвілі і Вашадзе набирають по 40% голосів, Бакрадзе — 10%. Згідно з результатами ще одного дослідження, проведеного грузинською компанією BCG на замовлення партії “Європейська Грузія”, 37% опитаних виборців віддали голоси за Вашадзе, Зурабішвілі і Бакрадзе набрали 34% і 17% відповідно.

Оприлюднення перших попередніх результатів президентських виборів почнеться в понеділок приблизно о 02:00, повідомив ЦВК Грузії.

Як раніше інформував УНН, вибори президента Грузії стартували сьогодні, 28 жовтня, о 08:00 за місцевим часом. На посаду президента Грузії претендують 25 кандидатів. Це останні вибори шляхом прямого голосування. Через 6 років главу держави обиратимуть 300 делегатів. Порогу явки немає. На президентських виборах обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо жоден із претендентів не набере необхідної кількості голосів, у листопаді буде проведено другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати, що отримали найбільшу кількість голосів в першому турі.