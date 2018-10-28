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Явка на виборах у Грузії склала 46,74%

Явка на виборах у Грузії склала 46,74%

Київ • УНН

 • 8124 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Явка на президентських виборах у Грузії склала 46,74%. Всього проголосували 1 млн 637 тисяч 956 осіб, інформує УНН із посиланням на Центрвиборчком Грузії.

Виборчі дільниці в Грузії закрилися о 20:00. ЦВК повідомив, що вибори пройшли у спокійній обстановці. Найбільш висока явка зафіксована в місті Кета, найнижча - в Марнеулі.

Як раніше інформував УНН, вибори президента Грузії стартували сьогодні, 28 жовтня, о 08:00 за місцевим часом. На посаду президента Грузії претендують 25 кандидатів. Це останні вибори шляхом прямого голосування. Через 6 років главу держави обиратимуть 300 делегатів. Порогу явки немає.

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