Явка на виборах у Грузії склала 46,74%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Явка на президентських виборах у Грузії склала 46,74%. Всього проголосували 1 млн 637 тисяч 956 осіб, інформує УНН із посиланням на Центрвиборчком Грузії.
Виборчі дільниці в Грузії закрилися о 20:00. ЦВК повідомив, що вибори пройшли у спокійній обстановці. Найбільш висока явка зафіксована в місті Кета, найнижча - в Марнеулі.
Як раніше інформував УНН, вибори президента Грузії стартували сьогодні, 28 жовтня, о 08:00 за місцевим часом. На посаду президента Грузії претендують 25 кандидатів. Це останні вибори шляхом прямого голосування. Через 6 років главу держави обиратимуть 300 делегатів. Порогу явки немає.