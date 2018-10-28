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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 35532 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112044 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120091 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159151 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139042 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129596 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118203 просмотра

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Явка избирателей на выборах президента Грузии составила 46,74%

Явка избирателей на выборах президента Грузии составила 46,74%

Киев  •  УНН

 • 8123 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Явка на президентских выборах в Грузии составила 46,74%. Всего проголосовали 1 млн 637 тысяч 956 человек, передает УНН со ссылкой на Центризбирком Грузии.

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00. ЦИК сообщил, что выборы прошли в спокойной обстановке. Наиболее высокая явка зафиксирована в городе Кета, самая низкая — в Марнеули.

Как ранее информировал УНН, выборы президента Грузии стартовали сегодня, 28 октября, в 08:00 по местному времени. На пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Это последние выборы путем прямого голосования. Через 6 лет главу государства будут избирать 300 делегатов. Порога явки нет.

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