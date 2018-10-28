Явка избирателей на выборах президента Грузии составила 46,74%

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00. ЦИК сообщил, что выборы прошли в спокойной обстановке. Наиболее высокая явка зафиксирована в городе Кета, самая низкая — в Марнеули.

Как ранее информировал УНН, выборы президента Грузии стартовали сегодня, 28 октября, в 08:00 по местному времени. На пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Это последние выборы путем прямого голосования. Через 6 лет главу государства будут избирать 300 делегатов. Порога явки нет.