У Грузії завершилося голосування на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Грузії завершилося голосування на виборах президента, всі виборчі дільниці закрилися о 20:00 за місцевим часом. Про це з посиланням на Анадолу передає УНН.
Слідом за закриттям виборчих дільниць голова парламенту Іраклій Кобахідзе повідомив журналістам, що за даними екзитполів, незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі набрала 52% голосів виборців.
Видання додало, що раніше місцеві ЗМІ повідомили з посиланням на екзит-пол, що Зурабішвілі та кандидат від колишньої партії влади “Єдиний національний рух” (ЕНР) Михайла Саакашвілі Григол Вашадзе отримали близько 40 відсотків голосів.
Згідно з Виборчим кодексом Грузії, для перемоги в першому турі виборів кандидат повинен набрати більше 50 відсотків голосів виборців.
Згідно з останньою поправкою до Конституції Грузії, з 2023 року президент буде обиратися парламентом.
Нагадаємо, вибори президента Грузії стартували сьогодні, 28 жовтня, о 08:00 за місцевим часом.