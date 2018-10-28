В Грузии завершилось голосование на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Грузии завершилось голосование на выборах президента, все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Об этом со ссылкой на Анадолу передает УНН.
Вслед за закрытием избирательных участков председатель парламента Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что по данным экзит-полов, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 52% голосов избирателей.
Издание добавило, что ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на экзит-пол, что Зурабишвили и кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЭНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе получили около 40 процентов голосов.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре выборов кандидат должен набрать более 50 процентов голосов избирателей.
Согласно последней поправке к Конституции Грузии, с 2023 президент будет избираться парламентом.
Напомним, выборы президента Грузии стартовали сегодня, 28 октября, в 08:00 по местному времени.