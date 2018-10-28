У Грузії розпочалися президентські вибори

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вибори президента Грузії стартували в неділю о 08:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом). Одним з перших проголосував прем’єр-міністр країни Мамука Бахтадзе, він прийшов на виборчу дільницю в Дідубійському районі Тбілісі, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.