У Грузії розпочалися президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вибори президента Грузії стартували в неділю о 08:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом). Одним з перших проголосував прем’єр-міністр країни Мамука Бахтадзе, він прийшов на виборчу дільницю в Дідубійському районі Тбілісі, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Тільки що я проголосував, віддав голос за розвиток нашої країни, за збереження і розвиток традицій Грузії, за європейський розвиток Грузії”, — сказав Бахтадзе, висловивши впевненість у тому, що “вибори пройдуть у вільній, демократичній обстановці”.
На території республіки функціонують 3637 виборчих дільниць, на яких мають право проголосувати понад 3,5 млн громадян країни, які досягли 18-річного віку. Голосування також пройде на 55 ділянках в 39 державах світу, де зможуть проголосувати 14795 громадян Грузії, що знаходяться там на консульському обліку.
Вибори 28 жовтня є останніми, коли президента виберуть шляхом прямого голосування. На участь у виборах ЦВК Грузії зареєструвала 25 кандидатів, з яких 19 висунуті політичними партіями і ще шість — ініціативними групами (незалежні кандидати). На думку експертів, а також згідно з даними опитувань, головними претендентами на перемогу є Саломе Зурабішвілі, Грігол Вашадзе і Давід Бакрадзе.
Перші попередні підсумки президентських перегонів будуть оголошені в ніч на 29 жовтня.
Як повідомляв УНН, Майкл Хіггінс переміг на президентських виборах в Ірландії.