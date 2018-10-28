Майкл Хіггінс переміг на президентських виборах в Ірландії

Крім Хіггінса, в боротьбі за вищий державний пост брали участь п’ять осіб: депутат Європарламенту від опозиційної партії “Шинн Фейн” Ліад Ні Ріад (6,3% голосів), підприємці Пітер Кейсі (23,1%), Гевін Даффі (2,2% ) і Шон Галлахер (6,4%), а також сенатор і громадський діяч Джоан Фріман (6%). Явка склала 43%.

Майкл Хіггінс (народ. 18 квітня 1941 року) отримав вищу освіту (політологія і соціологія) в університетах Ірландії, США і Великої Британії, є членом соціал-демократичної Лейбористської партії. У 2003-2011 роках був її головою. У 1973-1977 роках і в 1983-1987 роки був членом Сенату, з 1981 року неодноразово обирався до Палати представників.

У 1982-1983 роки і в 1991-1992 роки — мер Голуея, столиці однойменного графства. У 1993-1997 роки — міністр культури, мистецтва та з питань гельських районів (місцевості, де більшість населення використовує ірландську мову).

Нагадуємо, ще минулої доби за даними екзитполів стало відомо, що Майкл Хіггінс зі значним відривом перемагає на президентських виборах в Ірландії і близький до переобрання на другий термін.