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Вибори в Ірландії: за-даними екзитполів президента переоберуть на другий термін

Київ • УНН

 • 8251 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Майкл Хіггінс зі значним відривом перемагає на президентських виборах в Ірландії і близький до переобрання на другий термін. Про це свідчать дані екзитполу, який проводився національним телеканалом RTE на 138 виборчих дільницях країни, інформує УНН.

Голосування завершилося в п’ятницю о 22:00 за місцевим часом (00:00 у Києві). Крім Хіггінса в боротьбі за вищий державний пост беруть участь п’ять осіб: депутат Європарламенту від опозиційної партії “Шинн Фейн” Ліад Ні Ріад, підприємці Пітер Кейсі, Гевін Даффі і Шон Галлахер, виступаючі як незалежні кандидати, а також сенатор і громадський діяч Джоан Фріман.

Згідно з даними екзитполу, Хіггінс набирає 58,1% голосів. На другому місці — Пітер Кейсі (20,7%), на третьому — Ліад Ні Ріад (7,4%). Підрахунок голосів почнеться в суботу 9:00 (11:00 за Києвом), а оголошення офіційних підсумків — до кінця того ж дня.

Ірландія — парламентська республіка, президент здійснює в основному представницькі функції. Однак президент може відхилити підготовлений урядом і парламентом законопроект, якщо вважатиме, що той не відповідає конституції. Також президент має право відмовитися розпустити парламент за рекомендацією прем’єр-міністра, якщо той втратив підтримку більшості депутатів. В цьому випадку парламент повинен призначити новий уряд (прецедентів в Ірландії не було).

Глава держави обирається прямим таємним голосуванням на сім років з правом переобрання на один термін. Вибори проводяться за пропорційною системою з використанням єдиного переданого голосу (виборець проставляє в бюлетені послідовність преференцій). Для перемоги необхідно набрати відносну більшість голосів.

Як повідомляв УНН, лівий кандидат на пост президента Бразилії скоротив відставання від конкурента.

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