Лівий кандидат на пост президента Бразилії скоротив відставання від конкурента - опитування

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кандидат на пост президента Бразилії, ультраправий депутат національного парламенту Жаір Болсонару, який лідирував за підсумками першого туру президентських виборів, зберігає найбільші шанси на перемогу у виборчій гонці, проте його суперник скоротив відставання. Про це свідчать поширені в четвер дані опитування соціологічного центру Datafolha, інформує УНН.