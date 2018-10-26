Лівий кандидат на пост президента Бразилії скоротив відставання від конкурента - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кандидат на пост президента Бразилії, ультраправий депутат національного парламенту Жаір Болсонару, який лідирував за підсумками першого туру президентських виборів, зберігає найбільші шанси на перемогу у виборчій гонці, проте його суперник скоротив відставання. Про це свідчать поширені в четвер дані опитування соціологічного центру Datafolha, інформує УНН.
Згідно з дослідженням, за Болсонару мають намір проголосувати 56% виборців. Його суперник — представник лівої Партії трудящих (ПТ) Фернанду Аддад — може розраховувати на голоси 44% голосів респондентів. За підсумками попереднього опитування Datafolha, оприлюдненого 18 жовтня, ультраправого депутата були готові підтримати 59% виборців, а його опонента — 41% співгромадян.
Дослідження проводилося 24-25 жовтня, його похибка становить 2%. В опитуванні взяли участь 9173 чоловік в 341 муніципалітетах країни.
7 жовтня в Бразилії відбулися президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними даними, серед кандидатів на вищий пост найбільше число голосів набрали Болсонару (46,03%) і Аддад (29,28%). Так як ні один з цих кандидатів не зміг подолати 50-відсоткову позначку, 28 жовтня вони зустрінуться у другому турі.