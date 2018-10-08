До другого туру виборів глави Бразилії вийшли ультраправий і лівий кандидати

Тепер в країні відбудеться другий тур голосування. Він відбудеться 28 жовтня. Участь в ньому, як пишуть Reuters і Associated Press, візьмуть ультраправий депутат національного парламенту Бразилії, представник Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару і кандидат від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад. Згідно з інформацією місцевого суду (ЦВК) після обробки 98% бюлетенів, за Болсонару проголосували 46,24% бразильців (49014285 голосів), а за його основного суперника Аддада — 28,99% жителів (30727826 голосів).

Для перемоги на першому етапі виборів відповідно до бразильського законодавства одному з кандидатів було необхідно набрати більше 50% голосів.

Нагадуємо, що бразильський футболіст Ромаріо, який зараз займає пост сенатора від штату Ріо-де-Жанейро в парламенті країни, зайняв лише четверте місце на виборах губернатора цього регіону.