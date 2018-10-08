Вибори в Бразилії: екс-футболіст Ромаріо програв вибори губернатора Ріо-де-Жанейро

Згідно з цими результатами, Ромаріо підтримали тільки 9% співгромадян. Лідером за підсумками голосування став кандидат від Соціал-християнської партії Вілсон Уітцел, за якого проголосували 39% жителів Ріо-де-Жанейро. Якщо дані екзитполу підтвердяться, у другому турі, який відбудеться 28 жовтня, він буде боротися з колишнім мером Ріо-де-Жанейро Едуарду Паесом. У першому турі за цього політика проголосував 21% жителів штату.

З січня 2015 року Ромаріо займає пост сенатора від штату Ріо-де-Жанейро у верхній палаті парламенту південноамериканської країни. До червня цього року він представляв там Бразильську соціалістичну партію, але потім перейшов до фракції Національної трабальїстської партії, пізніше перетвореної в “Подемос”. В ході виборів в Сенат Ромаріо заручився підтримкою 4,6 млн виборців — це абсолютний рекорд для штату Ріо-де-Жанейро за всю історію демократичної Бразилії.

Як повідомляв УНН, екзит-пол свідчить про поразку екс-президента Руссефф на виборах в сенат Бразилії.