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Екзит-пол свідчить про поразку екс-президента Руссефф на виборах в сенат Бразилії

Київ • УНН

 • 8375 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Екс-президент Бразилії Ділма Руссефф програла вибори до Федерального сенату — верхньої палати національного парламенту — від штату Мінас-Жерайс, зайнявши четверте місце з 15% голосів. Такі дані екзит-полу, проведеного в неділю Бразильським інститутом вивчення громадської думки та статистики (Ibope), інформує УНН.

Згідно з цими результатами, лідерами виборчих перегонів стали журналіст Карлос Віана (21%), а також представник партії “Солідарність” Дініс Піньєру (18%) і партії “Демократас” Родрігу Пашеку (18%). Якщо результати Ibope підтвердяться, саме двоє з цих трьох кандидатів пройдуть в сенат (від штату Мінас-Жерайс в верхню палату парламенту за підсумками недільних виборів потрапляють відразу два кандидати). При цьому до початку голосування всі опитування громадської думки прогнозували перемогу Руссефф.

Як повідомляв УНН, не менше 134 осіб доставили в поліцейські ділянки для дачі показань через підозри в порушенні виборчого законодавства в Бразилії.

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