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Вибори в Бразилії: в ході голосування затримали 134 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Не менше 134 осіб доставили в поліцейські ділянки для дачі показань через підозри в порушенні виборчого законодавства в Бразилії. Про це повідомив у неділю телеканал Globo з посиланням на Спільний центр по контролю за організацією виборів, який був тимчасово створений владою країни, передає УНН.

Зазначені дані відносяться до періоду 08:00-13:30 за місцевим часом (14:00-19:30 за Києвом). Більшість порушень пов’язані з підкупом виборців і незаконною агітацією на ділянках. У день голосування в Бразилії дозволена лише “одиночна і мовчазна” підтримка кандидатів. Іншими словами, виборці можуть приходити на дільниці в футболках з портретами та іменами політиків, значками з партійною символікою і т. д., Але не можуть звертатися до співгромадян із закликами проголосувати за того чи іншого учасника перегонів.

У той же час голова Вищого виборчого суду (ВВС, аналог Центрвиборчкому) Роза Вебер на прес-конференції в Бразиліа назвала вибори “святом демократії” і зазначила їхню хорошу підготовку. Вона повідомила, що 310 електронних урн були замінені з початку голосування через технічні неполадки. Однак, як зазначила Вебер, це лише 0,06% від загального числа даних пристроїв.

Нагадуємо, у неділю в Бразилії проходять загальні — президентські, парламентські і губернаторські — вибори. Якщо ніхто з кандидатів на вищий пост не набере абсолютної більшості голосів, то 28 жовтня відбудеться другий тур виборів, в який вийдуть двоє найпопулярніших учасників виборчих перегонів. Інавгурація нового глави держави запланована на 1 січня 2019 року, його мандат розрахований на чотири роки.

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