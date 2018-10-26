Левый кандидат на пост президента Бразилии сократил отставание от конкурента - опрос

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 117198 просмотра

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7 марта, 19:45 • 155749 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148465 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который лидировал по итогам первого тура президентских выборов, сохраняет наибольшие шансы на победу в избирательной гонке, однако его соперник сократил отставание. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные опроса социологического центра Datafolha, информирует УНН.

Согласно исследованию, за Болсонару намерены проголосовать 56% избирателей. Его соперник — представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад — может рассчитывать на голоса 44% голосов респондентов. По итогам предыдущего опроса Datafolha, обнародованного 18 октября, ультраправого депутата были готовы поддержать 59% избирателей, а его оппонента — 41% сограждан.

Исследование проводилось 24-25 октября, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 9173 человек в 341 муниципалитетах страны.

7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

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