Левый кандидат на пост президента Бразилии сократил отставание от конкурента - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который лидировал по итогам первого тура президентских выборов, сохраняет наибольшие шансы на победу в избирательной гонке, однако его соперник сократил отставание. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные опроса социологического центра Datafolha, информирует УНН.
Согласно исследованию, за Болсонару намерены проголосовать 56% избирателей. Его соперник — представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад — может рассчитывать на голоса 44% голосов респондентов. По итогам предыдущего опроса Datafolha, обнародованного 18 октября, ультраправого депутата были готовы поддержать 59% избирателей, а его оппонента — 41% сограждан.
Исследование проводилось 24-25 октября, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 9173 человек в 341 муниципалитетах страны.
7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.