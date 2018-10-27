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Выборы в Ирландии: по-данными экзитполов президента переизберут на второй срок

Киев  •  УНН

 • 8251 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Майкл Хиггинс со значительным отрывом побеждает на президентских выборах в Ирландии и близкий к переизбранию на второй срок. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, который проводился национальным телеканалом RTE на 138 избирательных участках страны, информирует УНН.

Голосование завершилось в пятницу в 22:00 по местному времени (00:00 в Киеве). Помимо Хиггинса в борьбе за высший государственный пост участвуют пять человек: депутат Европарламента от оппозиционной партии “Шинн фейн” Лиад Ни Риада, предприниматели Питер Кейси, Гэвин Даффи и Шон Галлахер, выступающие как независимые кандидаты, а также сенатор и общественный деятель Джоан Фриман.

Согласно данным экзитпола, Хиггинс набирает 58,1% голосов. На втором месте — Питер Кейси (20,7%), на третьем — Лиад Ни Риада (7,4%). Подсчет голосов начнется в субботу 9:00 (11:00 за Киевом), а объявление официальных итогов — к концу того же дня.

Ирландия — парламентская республика, президент осуществляет в основном представительские функции. Однако президент может отклонить подготовленный правительством и парламентом законопроект, если сочтет, что тот не соответствует конституции. Также президент имеет право отказаться распустить парламент по рекомендации премьер- министра, если тот потерял поддержку большинства депутатов. В этом случае парламент должен назначить новое правительство (прецедентов в Ирландии не было).

Глава государства избирается прямым тайным голосованием на семь лет с правом переизбрания на один срок. Выборы проводятся по пропорциональной системе с использованием единого передаваемого голоса (избиратель проставляет в бюллетене последовательность преференций). Для победы необходимо набрать относительное большинство голосов.

Как сообщал УНН, левый кандидат на пост президента Бразилии сократил отставание от конкурента.

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