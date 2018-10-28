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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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8 марта, 10:25 • 117306 просмотра

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7 марта, 19:45 • 155885 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148501 просмотра

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Майкл Хиггинс победил на президентских выборах в Ирландии

Майкл Хиггинс победил на президентских выборах в Ирландии

Киев  •  УНН

 • 27528 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок по результатам общего голосования, состоявшегося в пятницу. За него отдали голоса 56% ирландцев, принявших участие в выборах, сообщил национальный телеканал RTE, передает УНН.

Помимо Хиггинса, в борьбе за высший государственный пост участвовали пять человек: депутат Европарламента от оппозиционной партии “Шинн фейн” Лиад Ни Риада (6,3% голосов), предприниматели Питер Кейси (23,1%), Гэвин Даффи (2,2%) и Шон Галлахер (6,4%), а также сенатор и общественный деятель Джоан Фриман (6%). Явка составила 43%.

Майкл Хиггинс (род. 18 апреля 1941 года) получил высшее образование (политология и социология) в университетах Ирландии, США и Великобритании, является членом социал- демократической Лейбористской партии. В 2003-2011 годы был ее председателем. В 1973-1977 годы и в 1983-1987 годы был членом Сената, с 1981 года неоднократно избирался в Палату представителей.

В 1982-1983 годы и в 1991-1992 годы — мэр Голуэя, столицы одноименного графства. В 1993-1997 годы — министр культуры, искусства и по вопросам гэльских районов (местности, где большинство населения использует ирландский язык).

Напоминаем, еще прошедшие сутки по данным экзитполов стало известно, что Майкл Хиггинс со значительным отрывом побеждает на президентских выборах в Ирландии и близкий к переизбранию на второй срок.

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