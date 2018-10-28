Майкл Хиггинс победил на президентских выборах в Ирландии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок по результатам общего голосования, состоявшегося в пятницу. За него отдали голоса 56% ирландцев, принявших участие в выборах, сообщил национальный телеканал RTE, передает УНН.
Помимо Хиггинса, в борьбе за высший государственный пост участвовали пять человек: депутат Европарламента от оппозиционной партии “Шинн фейн” Лиад Ни Риада (6,3% голосов), предприниматели Питер Кейси (23,1%), Гэвин Даффи (2,2%) и Шон Галлахер (6,4%), а также сенатор и общественный деятель Джоан Фриман (6%). Явка составила 43%.
Майкл Хиггинс (род. 18 апреля 1941 года) получил высшее образование (политология и социология) в университетах Ирландии, США и Великобритании, является членом социал- демократической Лейбористской партии. В 2003-2011 годы был ее председателем. В 1973-1977 годы и в 1983-1987 годы был членом Сената, с 1981 года неоднократно избирался в Палату представителей.
В 1982-1983 годы и в 1991-1992 годы — мэр Голуэя, столицы одноименного графства. В 1993-1997 годы — министр культуры, искусства и по вопросам гэльских районов (местности, где большинство населения использует ирландский язык).
Напоминаем, еще прошедшие сутки по данным экзитполов стало известно, что Майкл Хиггинс со значительным отрывом побеждает на президентских выборах в Ирландии и близкий к переизбранию на второй срок.